Red 27 aprile 2021 Nuovo Parco urbano, procedono i lavori a Sorso Dopo l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’area interessata, prosegue l’iter finalizzato alla realizzazione del nuovo Parco urbano comunale



SORSO - Dopo l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’area interessata (2,5ettari ricompresi tra il parcheggio del cimitero, Via Marina e i terreni già di proprietà del Comune di Sorso sui quali insistono gli uffici dei Servizi Sociali con la palestra di Via Dessì e la Rsa) prosegue l’iter finalizzato alla realizzazione del nuovo Parco urbano comunale. «Entro maggio - dichiara il sindaco Fabrizio Demelas - sarà affidato l’incarico per la progettazione dell’intervento inserito all’interno del Piano delle Opere pubbliche della Rete metropolitana del nord Sardegna».



«Un progetto che consentirà la realizzazione di percorsi naturalistici con annesso arredo urbano e impianto di illuminazione pubblica, nonché la costruzione di una struttura polifunzionale all’aperto per manifestazioni e altri molteplici usi culturali e sociali», prosegue il primo cittadino. Intanto, l’Amministrazione comunale ha provveduto in questi giorni a effettuare un intervento di pulizia straordinaria finalizzato al miglioramento del decoro nell’intera area e a consentire lo svolgimento dei sopralluoghi necessari per attivare i primi step della progettazione delle opere.