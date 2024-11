Red 27 aprile 2021 Ute Alghero: obiettivo Porto Conte Nuovo doppio appuntamento settimanale con l´Università delle Tre età, sempre alle 16.30, in modalità remoto. Si inizia oggi, con l´architetto Giovanni Oliva, che terrà una conferenza intitolata “Il Parco naturale di Porto Conte: più che un sogno”







In particolare, si tratterà del "vino benedetto" utilizzato contro il male per le sue proprietà curative, nei preparati viene mischiato al sangue, da sempre simbolo di vita e fertilità, due fluidi dalla grande simbologia salvifica che uniscono sacro e profano, superstizione e religiosità. Le credenze sulla valenza magica del sangue e del suo potere si associano alle credenze sul potere simbolico del vino. Verranno citati documenti dell'Inquisizione spagnola e del Settecento sardo, a partire dalla storia della strega di Siligo Julia Carta. Vino come sostentamento, dalla cucina alla medicina che diventa cura, terapia, magia.