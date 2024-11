Red 28 aprile 2021 Seminario su proroga superbonus: iscrizioni Il convegno on-line interattivo organizzato dalla Camera di commercio di Sassari sulla proroga della detrazione del 110percento prevista nel “Decreto Rilancio” è a partecipazione gratuita e iscrizione obbligatoria



SASSARI - La detrazione del 110percento prevista dal “Decreto Rilancio” si configura tra gli strumenti di politica energetica del nostro Paese che indirizza in particolare i temi efficienza e prestazione energetica degli edifici rappresentando allo stesso tempo un’opportunità per la ripresa economica. Nasce così il seminario on-line gratuito organizzato nell’ambito delle attività dello “Sportello Energia” della Camera di commercio di Sassari in programma venerdì 30 aprile, dalle 9.30 alle 13.



La sua rapida gestazione e il critico contesto di applicazione, cui si rivolge, hanno comportato difficoltà nella tanto attesa applicazione. Le diverse criticità vedono una continua attività degli Enti governativi preposti nel fornire risposte e chiarimenti ai diversi interpelli formulati. A quasi un anno di distanza dall’entrata in vigore (e a poco più di un anno dalla scadenza) il webinar, rivolto ai professionisti e tecnici della Pubblica istruzione, vuole illustrare lo stato dell’arte della misura fiscale Superbonus, dalle novità dopo la legge di Bilancio alle ipotesi di proroga e semplificazione previste nel “Decreto Recovery” di fine aprile.



Relatrice, nel corso dell'incontro, sarà Teresa Cervino, che approfondirà i temi relativi a l’obbligo di progettare edifici “nZeb-nearly Zero energy building” su tutto il territorio italiano dal primo gennaio di quest'anno. Sul tavolo della discussione anche le applicazioni pratiche della norma e le problematiche ricorrenti con focus su errori e soluzioni. Ulteriori informazioni per iscrizioni sul sito internet della Camera di commercio.