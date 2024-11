Cor 29 aprile 2021 Casellati, anche Alghero tra i 124 voli blu Su Repubblica il registro di volo del Falcon 900 a disposizione della presidente del Senato: da maggio 2020 ad aprile si è alzato in volo 97 volte per coprire la tratta Roma-Venezia, ma anche verso Alghero ad agosto. Fonti di Palazzo Madama: "Per evitare il Covid"



Nella foto: la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in vacanza ad Alghero ALGHERO - L’aereo blu a disposizione della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si è alzato in volo 124 volte negli ultimi 11 mesi. Da maggio 2020 ad aprile 2021 è stato utilizzato il 75% delle volte per coprire la tratta da Roma a Venezia (a Padova risiede la famiglia), ma anche per volare in Sardegna ad agosto, destinazione Alghero. E' quanto racconta, citando il registro di volo del Falcon 900 dell’Aeronautica a disposizione della seconda carica dello Stato.I voli di Stato effettuati dalla presidente sono un numero abnorme se considerato e rapportato a quello medio delle altre cariche dello Stato. Dei voli presenti nel registro, 97 sono stati effettuati sulla rotta Roma-Venezia, per consentire il rientro a casa della presidente. Nel corso dell’estate, invece il velivolo ha compiuto per sei volte il tragitto tra Roma e Alghero, in Sardegna, dove Casellati è stata in vacanza come anticipato dain quei giorni [ LEGGI ]. Un primo viaggio viene effettuato il 18 agosto, un altro una settimana dopo, il 25.Ad aprile 2021 invece i “voli blu” sono stati finora 9, il mese scorso sono stati 16, a febbraio 11, a gennaio 11. A differenza dei ministri, Casellati – per via della carica che ricopre – non ha bisogno di autorizzazione per prendere l’aereo blu. La stessa regola vale per il presidente della Repubblica, il presidente della Camera, il presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Corte costituzionale.Nella foto: la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in vacanza ad Alghero