Campionato internazionale matematica: Ossesi in finale

OSSI – Sabato, si sono disputate in modalità on-line le semifinali regionali nord Sardegna dei Campionati internazionali di giochi matematici organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano e riservati alla scuola secondaria. La manifestazione, che coinvolgeva numerose scuole della provincia di Sassari, Oristano e Nuoro, ha visto due rappresentanti dell’Istituto comprensivo “A.Gramsci” di Ossi vincere nelle due categorie della competizione: Davide Cirinà della Prima A plesso di Ossi ha vinto nella “C1” (prima e seconda media) e Maria Campus della Terza A plesso di Ossi ha vinto nella “C2” (terza media).



I due rappresenteranno nelle prossime settimane la scuola di Ossi e la Sardegna nella finale nazionale. A dimostrazione dell’impegno e della serietà dei ragazzi e ragazze dell’Istituto comprensivo di Ossi, va ricordato che anche nella competizione parallela, aperta ai partecipanti delle precedenti fasi che non si sono qualificati per la semifinale, i concorrenti dei plessi delle secondarie di Ossi, Tissi e Cargeghe, si sono ben comportati ottenendo ottimi risultati.



La partecipazione a questa tipologia di competizioni rientra nel più ampio contesto di attività e progetti legati alla diffusione delle “Stem-Science, technology, engineering and mathematics” organizzati dall’Istituto comprensivo di Ossi. Gli insegnanti di matematica Marcella Orrù, Caterina Ruiu, Margherita Salis, Annalisa Cossu, Yolande Asara, Marcello Bella e Mario Pittalis hanno accompagnato e guidato gli alunni nel percorsi di preparazione alla competizione, sotto la supervisione della dirigente scolastica Marcella Fiori. «Sono orgogliosa dei risultati ottenuti dai nostri ragazzi e soprattutto del grande lavoro svolto dalla dirigente e da tutto il corpo insegnanti. La scuola è la base per un futuro migliore», ha detto l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Maria Laura Serra.