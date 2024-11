Cor 1 maggio 2021 Parco Geominerario: contratti per 367 lavoratori Da oggi primo maggio, nella giornata in cui si celebra la Festa internazionale dei lavoratori, parte il contratto sulle assunzioni di 367 dipendenti di ex Ati-Ifras, coinvolti nel progetto di sviluppo del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna



CAGLIARI - Da oggi primo maggio, nella giornata in cui si celebra la Festa internazionale dei lavoratori, parte il contratto sulle assunzioni di 367 dipendenti di ex Ati-Ifras, coinvolti nel progetto di sviluppo del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. «Grazie a un lavoro proficuo, la Regione è riuscita a garantire per due anni l’occupazione e la formazione dei lavoratori impiegati nei cantieri di Comuni, Associazioni ed Enti locali. Il progetto - ha sottolineato l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda - nasce con lo scopo di valorizzare il patrimonio archeologico, storico e ambientale della Sardegna e di mettere in sicurezza i siti minerari».



La nuova società che si è aggiudicata il bando pubblico - come previsto da norma regionale e gestito e attuato da Aspal attraverso una gara internazionale di “Facility Management” - ha proceduto così all’assunzione di 367 lavoratori totali afferenti a diversi cantieri comunali, con un contratto a tempo determinato biennale che prevede anche attività formative e di crescita professionale.



«Un risultato reso possibile dall’Assessorato del Lavoro, grazie anche al contributo profuso dalle organizzazioni sindacali e da Aspal – ha precisato l’assessore Zedda – Il nostro impegno ora è orientato a costruire il futuro dei lavoratori attraverso progetti che mirano alla tutela dei siti archeologici, in piena sinergia con gli Enti coinvolti e le Amministrazioni comunali. Si tratta di un passaggio decisivo che consentirà di completare il percorso di un lavoro stabile al termine dei 2 anni previsti dal contratto», ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.