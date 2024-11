Cor 1 maggio 2021 Marijuana in barca ad Alghero: assolti I fatti risalgono al 2017, una coppia era stata denunciata in seguito ad un controllo effettuato dalle forze dell’ordine. Sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato: le piantine era esclusivamente per uso personale



ALGHERO - Assolta nei giorni scorsi dal Tribunale di Sassari una coppia di Alghero, a processo dal 2017 perché trovata in possesso, all'interno di una imbarcazione ormeggia nel porto turistico, di cinque piantine di marijuana. Nei giorni scorsi però il giudice ha chiuso il procedimento con l'assoluzione «poiché il fatto non costituisce reato». Le piantine, prive peraltro di qualsiasi impianto di irrigazione, erano semplicemente utilizzate a scopo personale.