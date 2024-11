Red 1 maggio 2021 Saltano il posto di blocco: ricercati a Fonni I Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, dello Squadrone Cacciatori eliportato di Sardegna, e dei Nuclei Elicotteri di Olbia e Cagliari hanno perquisito numerosi casolari e ovili alla ricerca di due malfattori che, nel primo pomeriggio di ieri, non si sono fermati ad un posto di blocco



FONNI - I Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, dello Squadrone Cacciatori eliportato di Sardegna, e dei Nuclei Elicotteri di Olbia e Cagliari sono impegnati in una vasta operazione di controllo che riguarda il territorio comunale di Fonni. I militari hanno perquisito numerosi casolari e ovili alla ricerca di due malfattori che, nel primo pomeriggio di ieri (venerdì), non si sono fermati ad un posto di blocco.



I Carabinieri hanno setacciato le campagne vicino a Fonni, non potendo escludere che i malviventi detenessero qualcosa di illegale da nascondere ai militari. Nel corso del l'inseguimento, i fuggitivi hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco, verosimilmente con un fucile da caccia, che non ha colpito nessuno degli operanti, che hanno risposto al fuoco. Le operazioni sono andate avanti fino a tarda sera, con il dispiegamento di oltre trenta militari e quindici automezzi.