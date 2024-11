Red 1 maggio 2021 Vaccini fragili: il calendario a Sassari e Ozieri Previsti turni da lunedì a mercoledì, nel hub della Promocamera di Sassari, in base all´iniziale del cognome. A Ozieri, invece, le persone assistite, con i loro familiari e caregivers aventi diritto alla vaccinazione devono presentarsi nel’Hub allestito nel Quartiere Fieristico lunedì pomeriggio







Le persone estremamente vulnerabili e con gravi disabilità sono le persone affette da condizioni che per danno d’organo preesistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SarsCov- 2, hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19. La tabella delle esenzioni riconducibili a queste categorie è pubblicata sul sito internet SardegnaSalute “Allegato 1-Indicazioni regionali per la categoria Elevata fragilità”. Alle persone ad elevata vulnerabilità e con gravi disabilità è somministrato il vaccino “Pfizer” o “Moderna”. Al momento dell’accesso presso il Centro Vaccinale di riferimento, la persona assistita estremamente fragile o con grave disabilità deve essere in possesso del documento di identità, della tessera sanitaria e della documentazione che certifica la sussistenza di una delle patologie/esenzioni previste dall’elenco regionale.



A Sassari vengono vaccinati anche i pazienti di Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Santa Maria Coghinas, Sedini, Sennori, Sorso, Stintino, Tergu, Tissi, Usini, Valledoria e Viddalba. Si inizia lunedì 3 maggio, dalle 9 alle 10, per le persone assistite estremamente vulnerabili e con grave disabilità il cui cognome inizia con la lettera A; dalle 10 alle 11 per le persone il cui cognome inizia con la lettera B; dalle 11 alle 14 la lettera C; dalle 14 alle 15 lettera D; dalle 15 alle 16 E; dalle 16 alle 17 F e dalle 17 alle 19 le persone assistite il cui cognome inizia con le lettere G, H, I, J e K. Martedì 4 si inizia dalle 9 alle 10 con i cognomi che iniziano con la lettera L; dalle 10 alle 13 con la lettera M; dalle 13 alle 14 con le lettere N e O; dalle 14 alle 19 con la P. Ultimo giorno previsto, mercoledì 5, dalle 9 alle 10 per le persone assistite il cui cognome inizia con le lettere Q e R; dalle 10 alle 13 con la lettera S; dalle 13 alle 15 con la T; dalle 15 alle 16 con la U e dalle 16 alle 19 con le lettere V, W, X, Y e Z.



