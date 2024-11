Red 1 maggio 2021 Vaccini fragili: il calendario ad Alghero Previsti turni da lunedì a mercoledì, nel Centro sportivo Mariotti, in base all´iniziale del cognome. Ad Alghero vengono vaccinati anche i pazienti di Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Ittiri, Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba e Uri



ALGHERO – Per proseguire nella campagna di vaccinazione dedicata alle persone estremamente vulnerabili e con gravi disabilità, l'Assl Sassari ha predisposto un calendario per convocare nei propri Hub territoriali di Sassari (Promocamera-Predda Niedda), Alghero (Centro sportivo “Mariotti”) e Ozieri (Quartiere Fieristico) queste specifiche categorie di persone.



Le persone estremamente vulnerabili e con gravi disabilità sono le persone affette da condizioni che per danno d’organo preesistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SarsCov-2, hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19. La tabella delle esenzioni riconducibili a queste categorie è pubblicata sul sito internet SardegnaSalute “Allegato 1-Indicazioni regionali per la categoria Elevata fragilità”. Alle persone ad elevata vulnerabilità e con gravi disabilità è somministrato il vaccino “Pfizer” o “Moderna”. Al momento dell’accesso presso il Centro Vaccinale di riferimento, la persona assistita estremamente fragile o con grave disabilità deve essere in possesso del documento di identità, della tessera sanitaria e della documentazione che certifica la sussistenza di una delle patologie/esenzioni previste dall’elenco regionale.



Ad Alghero vengono vaccinati anche i pazienti di Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Ittiri, Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba e Uri. Si inizia lunedì 3 maggio, dalle 9 alle 10, per le persone assistite estremamente vulnerabili e con grave disabilità il cui cognome inizia con la lettera A; dalle 10 alle 11 per le persone il cui cognome inizia con la lettera B; dalle 11 alle 14 la lettera C; dalle 14 alle 15 lettera D; dalle 15 alle 16 E; dalle 16 alle 17 F e dalle 17 alle 18 le persone assistite il cui cognome inizia con le lettere G, H, I, J e K. Martedì 4 si inizia dalle 9 alle 10 con i cognomi che iniziano con la lettera L; dalle 10 alle 13 con la lettera M; dalle 13 alle 14 con le lettere N e O; dalle 14 alle 18 con la P. Ultimo giorno previsto, mercoledì 5, dalle 9 alle 10 per le persone assistite il cui cognome inizia con le lettere Q e R; dalle 10 alle 13 con la lettera S; dalle 13 alle 15 con la T; dalle 15 alle 16 con la U e dalle 16 alle 18 con le lettere V, W, X, Y e Z.