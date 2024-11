Antonio Burruni 2 maggio 2021 Serie A: il Cagliari pareggia a Napoli Continua la corsa dei rossoblu verso la salvezza. Una rete di Nandez al 93' vale l'1-1 allo stadio "Diego Armando Maradona", nel match valido per la 34esima giornata del massimo campionato. I padroni di casa erano andati in vantaggio con Osimhen al 12'



CAGLIARI - Il Cagliari pareggia a Napoli. Continua la corsa dei rossoblu verso la salvezza. Una rete di Nandez al 93' vale l'1-1 allo stadio "Diego Armando Maradona", nel match valido per la 34esima giornata del massimo campionato. I padroni di casa erano andati in vantaggio con Osimhen al 12'.



PRIMO TEMPO. Avvio di marca locale. All'8', su azione d'angolo, Demme mette in mezzo dalla destra, testa di Osimhen e palla sul fondo. Quattro minuti dopo, il Cagliari perde palla a metà campo su fallo laterale in proprio favore, Insigne verticalizza per Osimhen, che entra in area e batte Cragno: 1-0. Scontro Koulibaly-Zappa al 24': gioco fermo per un minuto circa. Al 27', la difesa stoppa il colpo di testa di area di Pavoletti, la palla finisce a Zappa che calcia, ma il palo salva Meret. Tre minuti dopo, Osimhen arriva sul fondo e mette in mezzo per Lozano, che incorna sul fondo. Al 32', energica entrata di Godin su Di Lorenzo: ammonito. Un minuto dopo, giallo a Deiola per fallo su Insigne. La successiva punizione del capitano napoletano è alta. Al 42', doppio miracolo di Meret, prima sul colpo di testa di Pavoletti e poi sul tap-in da due passi di Nandez. L'arbitro concede 1' di recupero: si va al riposo sull'1-0.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo con gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Subito un'ammonizione per Pavoletti, protagonista di un contatto ad alta quota con Manolas. Al 47', cross dalla sinistra di Zielinski per Osimhen che, da ottima posizione, di testa non inquadra lo specchio della porta. Tre minuti dopo, Zielinski sorprende la difesa rossoblu, ma non Cragno, che si salva. Subito dopo, è la traversa a dire di no alla sventola di Demme. Poi, la difesa si salva ancora su Osimhen. Al 52', lungo rilancio dalla difesa locale, Godin pare in vantaggio, ma finisce a terra, Osmumhen si presenta solo davanti a Cragno e lo salta col colpo sotto. Ma la rete non vale: fallo sul difensore uruguagio. Tre minuti dopo, ammonito Demme per fallo su Nandez. Al 56', cross di Nainggolan dalla destra e Lykogiannis, di testa, la mette di poco a lato. Quattro minuti dopo, botta di Zielinski, Cragno respinge, Insigne ha la palla buona, ma la svirgola. Al 67', primo cambio del match: dentro Politano e fuori Lozano. Zappa perde palla in ripartenza, il Napoli libera Insigne, che calcia male e Cragno non ha difficoltà. Al 69', Godin non trova il tempo dell'intervento, Osimhen tenta il diagonale, con palla sul fondo. Un minuto dopo, Asamoah subentra a Deiola. Al 72', contro testa a testa aereo tra Ceppitelli e Osimhen: gioco fermo. Dopo tre minuti, escono entrambi, sostituiti, rispettivamente, da Simeone e Mertens. Al 76', Di Lorenzo entra in area, fa tutto bene tranne il tiro: palla sul fondo. Quattro minuti dopo, doppio cambio napoletano: fuori Fabian Ruiz e Zielinski, dentro Bakayoko ed Elmas. Mister Semplici risponde con Calabresi e Cerri per Zappa e Lykogiannis. Subito Insigne al tiro, facile per Cragno. Gioco fermo a lungo per i crampi a Koulibaly, a cambi già conclusi. Meret vola a deviare la girata in area di Pavoletti a tre minuti dalla fine, poi Di Lorenzo salva tutto sulla ribattuta da due passi di Simeone. L'arbitro concede 6' di recupero. Forcing finale rossoblu. Al 93', Duncan la butta in area dalla tre quarti, Nandez sbuca sul primo palo e insacca: è 1-1. E' finita, il Cagliari strappa un punto d'oro per la corsa verso la salvezza.



NAPOLI-CAGLIARI 1-1:

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj, Demme, Fabian Ruiz (35'st Bakayoko), Lozano (22'st Politano), Zielinski (35'st Elmas), Insigne, Osimhen (30'st Mertens). Allenatore Gennaro Gattuso.

CAGLIARI: Cragno, Ceppitelli (30'st Simeone), Godin, Carboni, Zappa (35'st Calabresi), Duncan, Deiola (25'st Asamoah), Nandez, Lykogiannis (35'st Cerri), Nainggolan, Pavoletti. Allenatore Leonardo Semplici.

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna.

RETI: 12' Osimhen, 48'st Nandez.



Nella foto: Nahitan Nandez, autore della rete rossoblu