Red 2 maggio 2021 Calendario vaccinazioni a Olbia Il Comune ha reso noti gli orari per le somministrazioni dei vaccini anti-Covid previsti nell´hub. Gli appuntamenti di domani e di martedì



OLBIA – Il Comune di Olbia ha reso noti gli orari per le somministrazioni dei vaccini anti-Covid previsti nell'hub allestino nel salone ex Audi, lungo la Strada statale 125 Orientale sarda (sulla sopraelevata). Gli interessati, residenti ad Olbia, dovranno presentarsi muniti di documento d’identità e tessera sanitaria.



Si inizia domani, lunedì 3 maggio, alle 8.30, con le seconde somministrazioni programmate. Alle 9.30, verranno vaccinate tutte le persone nate fino al 31 dicembre 1956 che non dovessero ancora avere ricevuto la prima somministrazione: ultraottantenni, ultrasettantenni e ultrasessantacinquenni. Alle 10.30, appuntamento per i pazienti “ultra fragili”, le persone con disabilità (dichiarazione “legge 104”). Alle 11.30, vaccini per i nate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1957. Martedì 4, alle 8.30, spazio alle seconde somministrazioni programmate. Alle 9.30, vaccinazione per le persone nate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1958.



Inoltre, sia lunedì, sia martedì, dalle 9.30, possono recarsi all’hub chi non dovessero ancora aver ricevuto la prima somministrazione e che fa parte del personale scolastico e universitario, docente e non docente, delle Forze armate, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Capitaneria di porto, Vigili del fuoco, Polizia locale, Protezione civile, Polizia penitenziaria e personale carcerario. E ancora, Comunità residenziali (socio-sanitarie, civili, religiose, ecc.) che, ad oggi, non siano ancora state vaccinate.