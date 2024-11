Cor 4 maggio 2021 «Vista la situazione non aumentiamo le tasse» I cittadini delusi dalla politica e dall´immobilismo dell´assessorato allo Sviluppo economico algherese avevano scritto alla delegata in giunta, Giorgia Vaccaro. Lei risponde: «Vista proprio la situazione di emergenza abbiamo deciso di non aumentare le tasse comunali, il costo dei parcheggi, il canone mercatale»







E' evidente che a livello comunale noi non possiamo allargare le maglie dei lockdown, né modificare quanto stabilito a Roma se non solo in maniera più restrittiva come previsto dalla legge - ribatte Giorgia Vaccaro che continua: «Vista proprio la situazione di emergenza, sanitaria, economica e sociale abbiamo deciso di non aumentare le tasse comunali, il costo dei parcheggi, il canone mercatale, ad esempio, per non gravare sulle famiglie e sulla collettività che ogni giorno di più si rivolgono ai servizi sociali».



«Dobbiamo ripartire in sicurezza, il più presto possibile, con l'aiuto della compagna vaccinale, delle regole che tutti conosciamo e se le battaglie portate avanti a Roma in nome degli italiani andranno a buon fine lavoro e tutela della salute non saranno più contrapposti e incompatibili ma viaggeranno insieme come succede in altre parti del mondo per tornare a quella normalità persa un anno fa» conclude l'assessora leghista algherese. ALGHERO - Le critiche rivolte all'assessora di Alghero Giorgia Vaccaro (Lega) stuzzicano la delegata alle Attività produttive che ringrazia e risponde a Gianni Mariani e Antonio Baldino . «Dall'inizio del Covid19 ad oggi purtroppo la situazione del commercio, delle partite iva, delle aziende, è peggiorata, i ristori arrivati, le politiche di aiuto attuate a livello nazionale non sono bastate e molti hanno dovuto abbassare la serranda per sempre. Si è messa in contrapposizione la tutela della salute al diritto al lavoro, scelto quale attività fosse essenziale e quale no, come se alcuni avessero diritto di vivere e altri no. Lavoro e salute non sono incompatibili, con le dovute misure di contenimento che conosciamo tutti, si può tornare a lavorare in sicurezza».