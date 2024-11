A.B. 4 maggio 2021 Pallacanestro Alghero: riparte il minibasket Da ieri, in presenza, ma ancora senza possibilità di giochi con contatto, sono ripartiti gli allenamenti per tutti i ragazzi nati dal 2015 al 2010. «Vogliamo ridare ai ragazzi il divertimento, l’amicizia, il confronto e la gioia di praticare uno sport di cui sono stati privati», ha dichiarato il responsabile Antonello Muroni



ALGHERO – Da ieri (lunedì), in presenza, ma ancora senza possibilità di giochi con contatto, sono ripartiti gli allenamenti per tutti i ragazzi del minibasket nati dal 2015 al 2010 della Pallacanestro Alghero. «Vogliamo ridare ai ragazzi il divertimento, l’amicizia, il confronto e la gioia di praticare uno sport di cui sono stati privati», ha dichiarato il responsabile Antonello Muroni. Le nuove iscrizioni sono già aperte e per venire incontro alle esigenze delle famiglie è stata proposta una nuova modalità che coinvolgerà sia i miniatleti, sia ragazzi che vorranno approcciarsi per la prima volta al minibasket e al basket divertendosi in sicurezza versando la sola quota di iscrizione per i mesi di maggio e giugno. Tutti gli allenamenti verranno svolti al “PalaManchia” il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 18.30 per le nate tra il 2010 e il 2012; lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 19.30 per i nati negli stessi anni; martedì e giovedì, dalle 17.30 alle 18.30 spazio ai “Pulcini” e alle “Paperine”; dalle 18.30 alle 19.30 a “Scoiattoli” e “Libellule” (nati e nate nel 2013 e nel 2014) .



Inoltre, continua “DiDomenica”, «un’idea nata dalle esigenze di affrontare la problematica Covid associata al minibasket, una scommessa fortemente voluta dal nostro settore Minibasket che per partecipazione ed entusiasmo, è stata stravinta. Ecco come nasce DiDomenica – spiega Muroni - appuntamento domenicale, dalle 10 alle 12, ormai fisso nelle agende dei piccoli atleti e delle loro famiglie. Da un’idea per spingere l’attività motoria dei piccoli, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, è nata questa iniziativa che è stata fortemente premiata per il gran numero di adesioni, che ogni week-end riempiono il campi all’aperto della Pallacanestro Alghero. Abbiamo scommesso su questo progetto e siamo molto contenti dei risultati ottenuti, sia in termini di entusiasmo che di partecipazione. Per questo motivo, DiDomenica proseguirà per il resto della stagione, la felicità dei bambini e delle loro famiglie è per noi il premio migliore di questa iniziativa».



«Dopo tanti mesi di difficoltà, prima sanitaria e poi sportiva – prosegue il responsabile del settore Minibasket, commentando la tanto attesa ripartenza - la voglia di far riprendere ai ragazzi l'attività in presenza, anche se senza contatto in palestra ed all'aperto, è immensa. Vogliamo poter continuare a giocare il nostro meraviglioso “gioco-sport” in tutta sicurezza seguendo i protocolli sanitari emanati dalla Fip. Bisogna ridare a loro il divertimento, l’amicizia, il confronto e la gioia di praticare uno gioco-sport di cui sono stati privati». Tutte le attività saranno organizzate nel rispetto dei protocolli della Federazione italiana pallacanestro e delle normative anti-Covid.