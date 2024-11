Festa della mamma: ad Alghero le cartoline dedicate

25/11/2024 Non molliamo la presa in difesa delle donne Non basta quanto stiamo facendo con i movimenti e le associazioni che operano in difesa delle vittime della violenza di genere, cosa bisogna fare per voltare pagina e vivere in un mondo più libero dalle paure e sicuro, da poter crescere senza dover rischiare mai la propria integrità, per causa di chi non ci riconosce il valore e l’essenzialità che rappresentiamo per la propria esistenza, in questo mondo