Basket: la Dinamo sbanca Brindisi

SASSARI - La Dinamo sbanca Brindisi. Sul parquet del “PalaPentassuglia”, il Banco di Sardegna Sassari batte 90-97 l'Happy Casa nel match valido come recupero della 23esima giornata del campionato Lba. Quarta vittoria di fila per i biancoblu, oggi (mercoledì) privi di coach Gianmarco Pozzecco, sostituito in panchina dall'assistant coach Edoardo Casalone. Prossimo appuntamento, lunedì 10 maggio, alle 20.45, contro Cantù, nell’ultima giornata di regular season.



La Dinamo schiera il classico starting five con Spissu, Bilan, Burnell, Bendzius e Gentile, mentre coach Vitucci risponde con Bostic, Harrison, Thompson, Perkins e Willis. I padroni di casa partono forte, con un break di 8-0: apre le danze Harrison con la tripla di tabella, Bostic allunga e Willis firma l’ottavo punto. E' Gentile a sbloccare il Banco, ma l’ex Bostic sigla il +10. Burnell e Bilan si iscrivono a referto e accorciano le distanze, ma Brindisi è in fiducia e bombarda dall’arco. Ci vuole parlare su Casalone quando il tabellone dice 21-11: rotazione di uomini e primi punti a referto di Happ. Brindisi sporca le sue percentuali e il Banco accorcia ancora: la tripla di Gentile vale il -6 al 10’ (28-22). Bell apre la seconda frazione dall’arco e riporta Brindisi sul +9: l’asse croato però conduce la Dinamo alla rimonta con canestro and one di Katic e la bomba di Kruslin. Il canestro dalla media di Bendzius dice 33-30. Timeout Brindisi. Al rientro sul parquet, i biancoblu chiudono la rimonta e scrivono il sorpasso: contropiede della coppia Katic-Kruslin e rubata di Burnell che schiaccia per il +1 (33-34). Harrison firma il controsorpasso con il 2+1 complice il fallo di Katic: Burnell risponde monetizzando il fallo di Bell con 3/3 dalla lunetta per il 37-37. Gli ospiti piazzano un break di 8punti: liberi di Burnell, stoppata del giocatore americano su Perkins e assist per la tripla di Spissu. La schiacciata di Bilan convince Vitucci a chiamare minuto con il Banco avanti grazie a un parziale di 9-20. Reazione salentina, con un controbreak di 7-0 di Harrison, Zanelli a monetizzare l’antisportivo sanzionato a Treier e la tripla di Udom (44-42). Bilan sigla la parità a cronometro fermo: alla seconda sirena il tabellone dice 44-44.



Al rientro dall'intervallo lungo, Burnell infila i primi punti del secondo tempo, Brindisi risponde con Bostic dall’arco: la partita diventa un’appassionante danza a due, con sorpassi e controsorpassi. A segno Gentile, risponde Harrison dalla lunetta: Bilan conduce l’attacco del Banco con 6punti di fila per il +2. Controsorpasso dei padroni di casa con Harrison dall’arco. La Happy Casa mette la testa avanti dalla lunetta con Udom e Bostic e sigla il +4 (60-56). La Dinamo si riporta a contatto con Burnell, Bostic punisce dall’arco per il +5. La tripla di Bendzius (la prima della sua partita) chiude la terza frazione 67-65. Katic apre l’ultimo quarto con il canestro del 67-67, risponde Perkins, ma è ancora parità con Gentile. La Dinamo trova un mini break di 2-9 e mette la testa avanti con la seconda tripla di Bendzius, il contropiede di Kruslin e la schiacciata di Happ a rimorchio (73-78). I sassaresi allungano il break con Happ e una palla recuperata spettacolare di un Burnell letale su ambo i lati del campo. La schiacciata del giocatore originario della Florida scrive il +10 (73-83) con poco più di 4’ da giocare. Perkins accorcia per i padroni di casa, ma due bombe di Kruslin trascinano il Banco avanti, mentre Burnell (il migliore finora) lascia il campo per una botta subita. Harrison prova a riaprire il match, ma la terza bomba del numero 6 scrive il nuovo +10 isolano. Il Banco ora punta a ribaltare il -13 dell’andata (al PalaSerradimigni era finita 87-100). Harrison accorcia dalla lunetta sfruttando il terzo fallo di Gentile, 2+1 di Perkins: Brindisi accorcia le distanze, per il 90-97 finale.



HAPPY CASA BRINDISI-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 90-97:

HAPPY CASA BRINDISI: Bostic 16, Vitucci, Danese, Zanelli 2, Harrison 22, Visconti, Thompson 7, Guido, Udom 2, Bell 6, Perkins 21, Willis 10. Coach Francesco Vitucci.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 3, Bilan 17, Treier, Chessa, Kruslin, Happ, Katic 5, Re, Burnell 20, Bendzius 15, Gandini, Gentile 9. Coach Edoardo Casalone.

PARZIALI: 28-22, 44-44, 67-65.



