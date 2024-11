Red 6 maggio 2021 «Procedure semplificate per le imprese» Esonero parziale delle tasse Tosap e Cosap: arriva, su richiesta dell’Anci, in accordo con la Fipe Confcommercio, l’esenzione al 30 giugno e per le procedure semplificate al 31 dicembre



CAGLIARI - Esonero parziale delle tasse Tosap e Cosap (canone per l’occupazione del suolo pubblico) , arriva su richiesta dell’Anci, in accordo con la Fipe, l’esenzione al 30 giugno e per le procedure semplificate al 31 dicembre. Possono presentare richiesta le imprese titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzo del suolo pubblico. I ristoratori, gli esercizi per la somministrazione di bevande, (alcoliche e non), gelaterie, pasticcerie, e gastronomie compresi bar e similari). Basterà una semplice domanda, per via telematica, all’ufficio competente dell’Ente locale, con in allegato la planimetria. La procedura è semplificata: i Comuni possono emettere un provvedimento accettando una semplice domanda con un’autocertificazione.



«In un momento di grande difficoltà economica e sanitaria, una risposta tempestiva per gli operatori dei settori interessati, è importantissima, facciamo un plauso all’Anci per aver chiesto che venga prorogata anche l’esenzione tributi fino al 31 dicembre», ha spiegato il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti. «Auspichiamo, anche grazie al lavoro collaborativo della nostra associazione di categoria, di poter continuare a ricevere un aiuto dalla burocrazia per risollevarci da questa crisi economica senza precedenti», conclude Bertolotti.



«Chiediamo alle Amministrazioni comunali di pensare, anche insieme al nostro contributo, agli spazi e soluzioni immediate, cosi come è anche volontà di questo documento che nel merito entra in un’attuazione/autocertificazione, per chi non dispone delle aree sufficienti per svolgere il proprio lavoro - aggiunge il rappresentante Fipe Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia - Per questo motivo, siamo pronti, fin da subito, ad attivare una collaborazione come Fipe Sud Sardegna con le amministrazioni comunali». Gli uffici di Confcommercio Sud Sardegna, con sede in Via Santa Gilla 6, rimangono a disposizione degli operatori per delucidazioni e spiegazioni sulle procedure da attuare per esonero parziale delle tasse Tosap e Cosap.



Nella foto: il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti