Cor 8 maggio 2021 Aou di Sassari: Bandiera nuovo direttore sanitario È stato nominato ieri sera dal commissario dell´Aou di Sassari e sostituisce il dottor Bruno Contu che ha lasciato l´incarico il 22 aprile.



SASSARI - È il dottor Franco Bandiera il direttore sanitario facente funzioni dell'Aou di Sassari. La sua nomina è stata fatta ieri sera dal commissario Antonio Lorenzo Spano. Franco Bandiera sostituisce il dottor Bruno Contu che il 22 aprile scorso aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Bandiera, medico epatologo, è direttore dell'unità operativa complessa di Medicina interna al Santissima Annunziata oltre che direttore del Dipartimento Medico.



Durante questo difficile anno della pandemia ha coordinato i reparti Covid dell'Aou di Sassari. «Dopo le dimissioni del dottor Contu, al quale va il nostro ringraziamento per l'attività svolta in questo durissimo anno di lotta al coronavirus - afferma Antonio Lorenzo Spano - la scelta è ricaduta su un professionista di esperienza in ambito sanitario e grande conoscitore della realtà ospedaliera aziendale. A lui vanno gli auguri di buon lavoro».