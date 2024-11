Red 8 maggio 2021 Alghero: domenica, un´Azalea per la ricerca Domani, in occasione della Festa della Mamma, torna l’azalea della Fondazione Airc, per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Ad Alghero, le volontarie Airc distribuiranno le azalee in Piazza della Mercede, a fronte di una donazione di 15euro



ALGHERO – Domani, domenica 9 maggio, in occasione della Festa della Mamma, torna l’azalea della Fondazione Airc, per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. La campagna nazionale dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro è iniziata il aprile e finisce proprio domani.



Con l’azalea, verrà consegnata anche una speciale guida con informazioni su prevenzione e cura dei tumori, con allegate alcune facili ricette da dedicare alla mamma. Ad Alghero, le volontarie Airc, compatibilmente con le indicazioni delle Autorità sanitarie, distribuiranno le “Azalee della ricerca” in Piazza della Mercede, a fronte di una donazione di 15euro.



(Foto Airc)