Posidonia, riaprono i siti sull´arenile

ALGHERO - Alla fine riaprono perfino nuovi siti di stoccaggio (temporaneo) direttamente sull'arenile. Ad Alghero si ritorna pericolosamente ad un passato che sembrava ormai archiviato con la grande bonifica eseguita tra il 2018 e 2019 a San Giovanni e la contestuale chiusura di tutti i siti aperti dopo il 2007 sulle spiagge. La Giunta Conoci nella riunione del 7 maggio individua 4 nuovi siti sul litorale: due a Cuguttu (uno in prossimità del porto turistico di Fertilia, l'altro dove ancora permangono montagne di alghe e sabbia da diversi anni, proprio alla fine della pineta di Maria Pia), due (che in delibera formano un unico sito) nei due versanti del Canalone di San Giovanni.



«Entrambi i siti - è precisato nella delibera - saranno al servizio sia delle porzioni di libera fruizione e sia in concessione». Di fatto, andranno ad aggiungersi alle montagne oramai dimenticate dal 2019 in prossimità del Palazzo dei Congressi; a quelle di recente realizzazione nel parcheggio in prossimità della litoranea per Fertilia; ai grandi ammassi presenti a Punta Negra da diversi anni; all'immensa distesa creata a San Marco in aperta campagna; oltre ai depositi naturali ed agli ammassi artificiali ripresentatisi a San Giovanni.



Insomma, si complica terribilmente la situazione ad Alghero, dove da ormai due anni si era interrotta ogni azione tesa alla più idonea gestione della posidonia in eccesso sui litorali per probabili problemi di natura economica. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, aggravato dalla recente sentenza della Corte costituzionale che di fatto, consiglia lo stoccaggio in prossimità dei litorali di appartenenza: un semi disastro se si considerano anche i ritardi con cui vengono portati avanti i lavori di pulizia, ancora fermi nel primo tratto di spiaggia urbana.



Nella foto: alcuni lavori di bonifica eseguiti a San Giovanni nel 2019