Cor 12 maggio 2021 Crisi ad Alghero: Commissione ancora deserta Ennesimo flop nel pomeriggio odierno per l´amministrazione algherese. Commissione Sesta deserta, la maggioranza non riesce a garantire il numero legale. «Una situazione ormai paradossale e insostenibile per tutti noi» l'amaro commento interno



flop del ALGHERO - Figuraccia, l'ennesima delle ultime settimane, alla presenza dell´assessora alle Finanze Giovanna Caria, che ormai da tempo tenta di aprire formalmente la sessione di bilancio. Quella odierna dopo il doppiodel 12 aprile (un mese fa) sarebbe dovuta essere la volta buona, eppure la maggioranza non è riuscita a garantire il numero legale. Così la Commissione Sesta presieduta da Antonello Muroni (nella foto) è andata deserta. Inutile, probabilmente, ogni altro commento, per tutti vale la dichiarazione di un membro (di maggioranza): «è obiettivamente una situazione ormai paradossale e insostenibile anche per tutti noi, forse sarebbe ora che si prendano i giusti provvedimenti».