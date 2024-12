Red 12 maggio 2021 FuturoOra: via agli webinar di orientamento Uniss L’Università degli studi di Sassari invita gli interessati a conoscere i corsi di studio dell’Anno accademico 2020-2021 tramite “FuturoOra”, un ciclo di seminari on-line che hanno preso il via ieri, su “Teams” e “Zoom”, con la presentazione dei corsi del Dipartimento di Chimica e farmacia



SASSARI - E’ tempo di orientamento universitario: tempo di capire quale percorso didattico sia il più congeniale alle proprie inclinazioni e al futuro lavorativo che si immagina. L’Università degli studi di Sassari invita gli interessati a conoscere i corsi di studio dell’Anno accademico 2020-2021 tramite “FuturoOra”, un ciclo di seminari on-line che hanno preso il via ieri (martedì), su “Teams” e “Zoom”, con la presentazione dei corsi del Dipartimento di Chimica e farmacia. Si prosegue domani, giovedì 13 maggio, con la presentazione di Architettura, design e urbanistica (gli appuntamenti sono sempre alle 16). Gli incontri riguarderanno tutti i Dipartimenti dell’Ateneo . Per prender parte alle riunioni, è necessario iscriversi tramite il modulo on-line presente sul sito Uniss. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato valido per le ore di Pcto (ex alternanza scuola-lavoro).



Agli eventi interverranno i direttori dei Corsi di laurea e i direttori di Dipartimento, tutor di orientamento e docenti. Gli incontri on-line sull’offerta formativa, organizzati dall’Ufficio Orientamento e servizi agli studenti dell’Ateneo, hanno avuto un prologo a marzo con una serie di appuntamenti, sempre a distanza, a cui hanno preso parte circa 4mila studenti e quaranta istituti di istruzione superiore prevalentemente della provincia di Sassari, ma anche dell’Ogliastra, Nuorese, Oristanese e Cagliaritano. Questo ciclo di presentazioni verrà replicato a giugno e a settembre. Le iniziative di orientamento dell’Università di Sassari non finiscono qui. Una parte cospicua delle attività sarà dedicata ai corsi a numero programmato, molto ambiti, ma caratterizzati dallo scoglio dei test d’ingresso. L’Ateneo di Sassari ha messo a disposizione la piattaforma gratuita “UnissTest”, accessibile dalla home page del sito internet istituzionale, con una banca dati di 3500 quiz inediti, attraverso i quali gli studenti si potranno esercitare per le prove. In più, a partire da questo mese si terranno sei incontri a distanza in cui verranno illustrate tutte le strategie per affrontare al meglio le selezioni per accedere ai corsi di laurea a numero chiuso. Inoltre, ampio spazio sarà dedicato ai Tolc (i test di on-line di accesso alle università).



A giugno, la psicologa del servizio Uniss di orientamento supporterà gli indecisi nel momento più delicato e cercherà di accompagnarli in un percorso strutturato in vari incontri on-line (lunedì 14, venerdì 18, lunedì 21 e mercoledì 23 giugno) fornendo strumenti utili per effettuare una scelta consapevole. Nel frattempo, continua il servizio “Insieme connessi”, con i tutor di orientamento on-line sempre disponibili e gli sportelli informativi on-line di tutti i Dipartimenti. Le attività si svolgono nell’ambito del progetto finanziato dal Por Fse Regione Sardegna 2014-2020–Asse III Istruzione e formazione–Azione 10.5.1–“Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro”, che prevede una serie di azioni per agevolare gli studenti del triennio delle scuole superiori nell’ingresso nel mondo universitario.



