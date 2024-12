S.A. 13 maggio 2021 Catalano di Alghero protagonista in Friuli Convegno e tavola rotonda sulle lingue regionali e minoritarie, in occasione della Settimana della Cultura Friulana. Parteciperà per la Sardegna Giuliana Portas,responsabile dello Sportello linguistico regionale per il catalano di Alghero







Nella foto: Giuliana Portas, responsabile dello Sportello linguistico regionale per il catalano di Alghero ALGHERO - Venerdì 14 maggio, dalle ore 16.30 in modalità didattica a distanza, in occasione della Settimana della Cultura Friulana - Setemane de Culture Furlane, la Società Filologica Friulana avrà il piacere di ospitare la presentazione del libro "Le lingue regionali a scuola. Competenze e certificazione didattica del docente di friulano e di sardo", pubblicato con UTET Università, per fare il punto sul tema indagato nel volume attraverso un convegno ad esso dedicato. Lo sportello linguistico regionale ha partecipato alla realizzazione del volume illustrando la situazione attuale sulla formazione degli insegnanti delle lingue presenti in Sardegna.«Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti in catalano di Alghero – afferma Giuliana Portas, responsabile dello Sportello linguistico regionale per il catalano di Alghero – attualmente vi sono molti progetti in cantiere e diversi percorsi attivi, in primis l'attivazione dell'elenco regionale dei docenti di lingua sarda e catalano di Alghero, per l'anno scolastico 2020/2021 al quale sono iscritti 38 docenti di Alghero. A supporto e aggiornamento di questi docenti, lo sportello per il quale lavoro, ha attivato un percorso in lingua catalana di Alghero: ÌNSULAS Insegnamento Unico Lingue A Scuola che si è concluso ne mese di aprile».Su questo e altri temi attuali e per il futuro verterà il convegno con i primi interventi che saranno in plenaria sui primi vent'anni della legge 482/1999 con focus sulla scuola a cura di Maria Cecilia Luise che introdurrà i seguenti relatori: Paolo Balboni - direttore di Golaine "Le lingue di Babele" - UTET Università, Daniela Marrocchi - dirigente tecnico MIUR e Gabriele Iannaccaro, Università degli Studi di Milano Bicocca. Seguirà una tavola rotonda moderata da Irina Cavaion, in cui esperti rappresentanti da alcune comunità linguistiche italiane saranno invitati a condividere e confrontarsi su buone pratiche e prospettive per il futuro rispetto alla formazione dei docenti, al supporto alla didattica e ai materiali didattici per l'insegnamento delle/nelle lingue di minoranza. Interverrà Francesco Altimari - Università della Calabria, Vigilio Iori - OLFED Scuele ladine di Fassa, Paola Leone -Università dal Salento, Aline Pons – Università di Torino - Scuele latine di Pomaretto, Giuliana Portas – Sportello Linguistico Regionale per il catalano di Alghero – Servizio Lingua e Cultura Sarda, Gabriella Vernetto – Dirigente tecnico per il plurilinguismo della regione Autonoma della Valle d'Aosta. La partecipazione è aperta a tutti, consultando la pagina della Società linguistica Friulana, alla sezione Settimana della Cultura Friulana.Nella foto: Giuliana Portas, responsabile dello Sportello linguistico regionale per il catalano di Alghero