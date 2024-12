Cor 13 maggio 2021 Paralisi in commissione e città Ancora un passo falso per la maggioranza ad Alghero, l´ennesimo, che non riesce più a garantire il numero legale per mandare avanti i lavori di commissione. Durissime le opposizioni che chiedono le dimissioni del sindaco Mario Conoci



ALGHERO - Due su due. Dopo ieri, è ormai stallo completo per i lavori delle commissioni consiliari algheresi che non riescono più a lavorare a causa della crisi che paralizza ogni attività, con gravissime ripercussioni sulla città, ormai al palo su più fronti. Va deserta ancora una volta la Sesta presieduta da Antonello Muroni, che avrebbe dovuto licenziare importanti argomenti propedeutici al Bilancio. Niente da fare, così è tutto rimandato al Consiglio, che domani (venerdì) si riunirà in una condizione decisamente anomala.



Durissimo il commento delle opposizioni compatte. «Anche oggi, come ieri e come oramai succede da mesi, col sindaco che fa finta di nulla, è saltata una commissione (la commissione bilancio). A questo punto se un Sindaco non riesce a risolvere una crisi, che sta paralizzando l’azione amministrativa da molti mesi, e, davanti a una situazione simile, non ha neppure la dignità di farsi da parte, noi ci sentiamo completamente disarmati e oramai abbiamo anche esaurito le parole. Tutte le parole, tranne una in realtà, che non ci stancheremo di ripetere per il bene di Alghero: dimissioni». Lo scrivono i consiglieri Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto , Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Beniamino Pirisi, Maria Antonietta Alivesi, Giusy Di Maio.



Nella foto: l'assessora al Bilancio, Giovanna Caria, anche oggi avrebbe dovuto presenziale alla riunione