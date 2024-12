Cor 15 maggio 2021 Sardegna gialla: ecco le regole da rispettare Salvo nuove disposizioni allo studio, il coprifuoco resta ancora in vigore dalle 22 alle 5 del mattino. Nel corso della giornata ci si potrà spostare verso un’altra località che si trovi anch’essa in zona gialla, senza autocertificazione.



CAGLIARI - Apertura da lunedì per tutte le attività commerciali (ad eccezione delle discoteche), compresi i parrucchieri e gli estetisti. Bar e ristoranti saranno aperti dalle 5 del mattino alle 22, ma si potrà consumare solo nei tavoli all’aperto. I centri commerciali resteranno invece chiusi nel fine settimana.



Salvo nuove disposizioni allo studio, il coprifuoco resta ancora in vigore dalle 22 alle 5 del mattino. Nel corso della giornata ci si potrà spostare verso un’altra località che si trovi anch’essa in zona gialla, senza autocertificazione. Per muoversi all’interno del territorio nazionale serve però una “certificazione verde Covid”. E’ consentito andare nelle seconde case ed a trovare parenti o amici dalle 5 alle 22 (massimo 4 persone, che possono portare con sé i figli minorenni).



Consentito lo sport individuale, di squadra e di contatto, nei parchi pubblici e privati e nei centri sportivi all’aperto. Sì anche alla danza e ad attività come yoga e pilates, sempre però all’aperto. All’aperto devono anche essere condotti gli allenamenti di squadra. Riaprono musei, cinema e teatri: capienza massima del 50 per cento (con un massimo di mille spettatori all’aperto e di 500 al chiuso).