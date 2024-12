Antonio Burruni 17 maggio 2021 Tennis: Tc Alghero inarrestabile a Milano All´esordio nel campionato nazionale di serie B1 a squadre maschile, i ragazzi di capitan Giancarlo Di Meo hanno vinto per 0-6 sui campi del Tc Ambrosiano



ALGHERO – Inizia nel migliore dei modi l'avventura del Tc Alghero nel campionato nazionale di serie B1 a squadre di tennis maschile: i ragazzi di capitan Giancarlo Di Meo e del direttore sportivo Marco Lelli hanno vinto per 0-6 sui campi del Tc Ambrosiano, a Milano.



Risultato già in ghiaccio dopo i singolari, con Marco Mosciatti che ha regolato con un doppio 6-2 Nicolò Consonni, Michele Fois ha battuto 6-3 7-6(5) Giovanni Vitali, Cristiano Monte che ha lottato e vinto contro Tobia Costanzo Baragiola Mordini 6-0 3-6 6-4, e Alessandro Concu che l'ha spuntata, dopo aver annullato un match point, 4-6 6-1 7-5 su Luigi Antonio Maria Bortone. In doppio, Fois e Mosciatti hanno regolato 6-1 6-0 Vitali e Lorenzo Martire, mentre Concu e Monte l'hanno spuntata 6-7(6) 6-3 10-8.



Percorso netto anche per la squadra impegnata in D2 maschile e capitanata da Francesco Ruiu. 4-0 il risultato sulla Polisportiva Acquafredda A, con le vittorie in singolare di Davide Scanu (6-7 6-4 6-4 su Giuseppe Chiriu), di Giorgio Alias (neanche un game concesso a Giorgio Paolucci), di Federico Delogu (con Alessio Mocco che si è ritirato sotto 6-1 3-0) e in doppio con Alias e Francesco Sini (0-6 6-3 11-9 su Chiriu ed Emilio Lampis). Nei campionati femminili giovanili, l'Under 16 del Tc Alghero ha perso 0-2 contro il Tc Tempio, mentre nella semifinale regionale Under 12, 0-3 sui campi dell'Elmas.



Nella foto: Michele Fois