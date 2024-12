Red 17 maggio 2021 A Porto Torres si cerca un marinaio Per accertare la disponibilità all´imbarco su un´unità di pesca, è indetta per domani mattina la verifica di un marittimo. Gli interessati dovranno presentarsi in Capitaneria con il proprio libretto di navigazione



PORTO TORRES – Per accertare la disponibilità all'imbarco sul motopesca “Elvia madre” è indetta per domani, martedì 18 maggio, la verifica di un marittimo in possesso della qualifica di marinaio. I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta, dovranno presentarsi alla Capitaneria di Porto di Porto Torres, domani, dalle 10 alle 11, muniti del proprio libretto di navigazione.