Riapre il Museo archeologico nazionale di Cagliari

CAGLIARI - La Sardegna passa dalla “Zona arancione” alla “Gialla” e, come previsto dalle leggi, il Museo Archeologico di Cagliari e la Pinacoteca nazionale saranno nuovamente visitabili, con tantissime novità. Il pubblico potrà scoprire e conoscere i nuovi allestimenti realizzati nelle sale completamente rinnovate e ora fruibili dal grande pubblico.



In Pinacoteca sono state approntate due vetrine dedicate ai reliquiari della tradizionale gioielleria sarda. Si tratta di piccole teche in argento protette da due vetri create dagli orafi artigiani locali. Le più frequenti sono quelle geometriche tonde o ovali, ma non mancano diversi esemplari modellati a forma di cuore e lavorati con decori in filigrana. Nella sezione dedicata ai grandi personaggi dell’archeologia sarda, al secondo piano del Museo Archeologico, è ora esposto il ritratto di Filippo Vivanet, architetto e ingegnere che diresse il Regio Museo archeologico di Cagliari dal 1878. Grande curiosità per lo spazio dedicato ai vetri di età romana, in cui sono esposti unguentari, brocche, urne cinerarie, coppe e bicchieri provenienti da Cornus, Porto Torres e altre località della Sardegna.



Il museo resterà aperto dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 20, e per assicurare una visita in piena sicurezza gli ingressi al Museo saranno contingentati. E’ fortemente consigliata la prenotazione per i visitatori singoli e obbligatoria per i gruppi e nel fine settimana. Senza prenotazione non potrà essere garantito l’ingresso. Per prenotare, bisogna inviare una e-mail all'indirizzo web man-ca.prenotazioni@beniculturali.it. Durante tutta la visita al Museo, sarà necessario indossare la mascherina, rispettare le distanze di sicurezza e seguire le indicazioni del personale e dei pannelli informativi.