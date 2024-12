Red 18 maggio 2021 Covid Alghero: 8 nuovi casi e 14 guariti Complessivamente, in città sono quarantanove i positivi (sei in meno rispetto all´ultimo rilevamento, di cui tredici ospedalizzati (uno in più). Trentotto gli algheresi in quarantena (- sei)



ALGHERO – Oggi (martedì), l'Ats Sardegna ha comunicato i nuovi dati relativi all'andamento della pandemia ad Alghero: i nuovi positivi sono otto, mentre i guariti quattordici. Complessivamente, in città sono quarantanove i positivi (sei in meno rispetto all'ultimo rilevamento, di cui tredici ospedalizzati (uno in più). Trentotto gli algheresi in quarantena (- sei).