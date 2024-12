Red 18 maggio 2021 Le Prigionette: riapre l´oasi naturalistica Riapre al pubblico con nuovi orari e servizi per i visitatori anche l´oasi naturalistica del Parco di Porto Conte, visitabile tutti i sabati, le domeniche e festivi, dalle 9 alle 18. Nel corso della settimana, visite possibili su prenotazione, dalle 9 alle 17







I visitatori avranno accesso ai percorsi naturalistici per passeggiate in natura a piedi, in bici, con mezzi elettrici. I percorsi disponibili hanno diversa lunghezza e difficoltà con la possibilità di avvistamento daini, asinelli e cavallini selvatici, oltre al birdwatching dei grifoni e di altre specie di importante valore conservazionistico. A disposizione dei visitatori anche una nuova area pic-nic e la disponibilità di area giochi per bambini.



