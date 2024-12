Cor 19 maggio 2021 Range Rover si ribalta in viale Porto Torres Incidente nella notte a Sassari, all´altezza della rotonda per Santa Maria di Pisa. Il conducente, non in grave condizioni, é stato estratto dall´abitacolo dalla squadra dei vigili del fuoco



SASSARI - Incidente stradale intorno alle 23.45 di martedì notte a Sassari in Viale Porto Torres. All'altezza della rotonda per Santa Maria di Pisa, un Range Rover si è ribaltato, per cause da accertare, rovinando fuori strada oltre il guard-rail. Il conducente, non in grave condizioni, é stato estratto dall'abitacolo dalla squadra dei vigili del fuoco di Sassari e assicurato alle cure del 118. Presente sul posto la polizia stradale che ha eseguito i rilievi del caso.