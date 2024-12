A.B. 19 maggio 2021 Automobilismo: Sergio Farris a Sarnano Il pilota sassarese torna in pista sabato e domenica per il 30esimo “Trofeo Scarfiotti Sarnano–Sassotetto”, nelle Marche, tappa valida per il Campionato italiano Velocità montagna



SASSARI - Sergio Farris, pilota automobilistico sardo di terza generazione (suo padre vinse tre titoli italiani nel 1977, 1978 e 84, mentre lui ne ha vinti nove vincitore di 9 titoli italiani di Velocità in montagna e premiato come miglior pilota sardo) torna in pista dopo mesi di stop a causa di eventi burocratici che gli hanno impedito prima il ritorno in gara. Farris gareggerà nel 30esimo “Trofeo Scarfiotti Sarnano–Sassotetto”, in programma sabato 22 e domenica 23 maggio, nelle Marche, tappa valida per il Campionato italiano Velocità montagna.



Il percorso è lungo 9977metri, con un dislivello di 691metri e una pendenza del 7,92percento. Venerdì 21 sono in programma le Verifiche sportive e tecniche; sabato la prima prova, a partire dalle 10, e la seconda a seguire; domenica Gara unica, alle 10. Con lui anche un'importante novità: la sua nuova Lola Fa30 Evo, della Dalmazia motorsport, gommata Avon. In vista della gara, qualche settimana fa l'alfiere della Scuderia SpeedMotor ha effettuato dei test che gli hanno permesso di testare anche la validità della sua nuova auto. I risultati prodotti sembrano essere promettenti e i test si sono conclusi con successo.



In attesa della Sarnano–Sassotetto, il testimonial dell'Ospedale Meyer di Firenze dichiara: «Siamo molto contenti dello sviluppo e delle modifiche effettuate con il mio team per la stagione 2021, così come siamo molto contenti del sostegno dei miei fans sul mio sito internet e nelle pagine social. Sono pienamente soddisfatto di come sta iniziando il campionato e del calore di tutti i miei sostenitori, anche se siamo ancora in cerca di un grosso aiuto economico. Per quanto riguarda la gara, è un percorso che mi piace molto, non sono mai mancato dalla prima edizione di questa organizzazione impeccabile iniziata nel 2010. Tracciato completo, ci sono tratti tecnici molto guidati, e tratti veloci dove si arriva a toccare i 245chilometri orari, molto grip ed è bello entrare in mezzo al paesino tra le case. Con l'allungamento del percorso di poco più di un chilometro si aggiunge un altro bel risultato per la gara. Sperando che ci si riesca ad arrivare ai 12chilometri di percorso che ai tempi del Campionato europeo partecipò anche mio padre. Cercheremo di acquisire ancora un po' di feeling con la vettura, ma son sicuro che non tarderà ad arrivare».