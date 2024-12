Red 20 maggio 2021 Legname sulle coste: gli algheresi possono raccoglierla Fino a lunedì 31 maggio, dalle 9 e per tutta la giornata, il materiale (tronchi e rami) di chiara origine forestale sarà oggetto di rimozione da chiunque fosse interessato per un utilizzo ai fini personali, senza fini di lucro. Lo stabilisce un´ordinanza del Comune di Alghero



ALGHERO - Il legname depositato sulle coste algheresi dalle mareggiate potrà essere raccolto dai cittadini. Fino a lunedì 31 maggio, dalle 9 e per tutta la giornata, il materiale (tronchi e rami) di chiara origine forestale sarà oggetto di rimozione da chiunque fosse interessato per un utilizzo ai fini personali, senza fini di lucro.



Il prelievo è stabilito da un’ordinanza sindacale pubblicata ieri (mercoledì) dal Comune di Alghero. Questo tipo di rimozione risulta necessaria affinché non costituisca ulteriore fonte di rischio in occasione di successivi eventi, pertanto che il legname depositato lungo gli arenili può essere considerato una risorsa per i cittadini di Alghero.