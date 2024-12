Cor 20 maggio 2021 «Azione legale contro chi diffama e calunnia» Punta Giglio, il Parco contro il Comitato: denunce

Il Comitato chiede l'annullamento di tutti gli atti L´Azienda speciale Parco di Porto Conte precisa l´oggetto della delibera del Consiglio d´Amministrazione: «avviata un’azione legale esclusivamente nei confronti di chi ha pubblicato commenti e dichiarazioni diffamanti e calunniose contro l’Ente Parco e i suoi rappresentanti»



nr.28 del Consiglio d'Amministrazione [



Il malinteso - scaturito dalla dicitura riportata in calce nella deliberazione del 13 maggio 2021 - aveva ulteriormente contribuito a surriscaldare gli animi di una contesa che ormai non risparmia più nulla e nessuno. «Ribadiamo la nostra assoluta disponibilità ad accogliere

suggerimenti e istanze su ogni aspetto riguardante l’area di riserva terrestre e marina, ma non siamo disposti ad essere il bersaglio di azioni volte a screditare, in maniera colposa, il nostro lavoro» è la precisazione di Casa Gioiosa.



Nella foto: il Cda del Parco di Porto Conte col sindaco e direttore ALGHERO - Arriva puntuale e chiara la precisazione dell'ente Parco in seguito alla pubblicazione della delibera.28 del Consiglio d'Amministrazione [ LEGGI ]. «E' stata avviata un’azione legale non contro il “Comitato Alghero per Punta Giglio”, ma esclusivamente nei confronti di chi ha pubblicato sui social e nei media dei commenti e dichiarazioni diffamanti e calunniose contro l’Ente Parco e i suoi rappresentanti».Il malinteso - scaturito dalla dicitura riportata in calce nella deliberazione del 13 maggio 2021 - aveva ulteriormente contribuito a surriscaldare gli animi di una contesa che ormai non risparmia più nulla e nessuno. «Ribadiamo la nostra assoluta disponibilità ad accoglieresuggerimenti e istanze su ogni aspetto riguardante l’area di riserva terrestre e marina, ma non siamo disposti ad essere il bersaglio di azioni volte a screditare, in maniera colposa, il nostro lavoro» è la precisazione di Casa Gioiosa.Nella foto: ildel Parco di Porto Conte col sindaco e direttore