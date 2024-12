Cor 20 maggio 2021 Punta Giglio, il Parco contro il Comitato: denunce Il Consiglio d´amministrazione da mandato al direttore Mariano Mariani di presentare denuncia-querela nei confronti del Comitato denominato “Alghero per Punta Giglio” e reperire sui social eventuali commenti diffamatori. Polemiche







Il presidente Raimondo Tillocca lo aveva annunciato nel corso di una assemblea e così è stato. La pubblicazione della delibera arriva proprio a poche ore di distanza dalla manifestazione pubblica di Porta Terra, dove i membri del Comitato spontaneo nato in difesa di Punta Giglio hanno raccolto numerose firme di cittadini contrari all'intervento di rifunzionalizzazione ad opera della cooperativa Il Quinto Elemento [



La decisione del Cda del Parco si porta però dietro una lunga scia di polemiche. L'ex consigliere e membro dell'assemblea di Casa Gioiosa, Roberto Ferrara, domanda se sia «normale» che il Parco porti avanti un’azione penale «contro un Comitato spontaneo, formato da una pluralità di persone, il cui intento è quello di tutelare il patrimonio ambientale» e chiama perfino in causa la Corte dei Conti, reputando non troppo pertinenti le spese di questo tipo. «Non sanno come spendere le poche risorse a disposizione per azioni che nulla portano al Parco, al suo ambiente, alla fruibilità, alla promozione».



Nella foto: Cda, direttore e sindaco di Alghero ALGHERO - S'inasprisce il dibattito intorno ai lavori in corso di realizzazione nell'area Zps e Sic del Parco di Porto Conte, nell'ex Batteria di Punta Giglio. Il Consiglio d'Amministrazione con la delibera nr.28 del 13 maggio 2021 da mandato al direttore Mariano Mariani di presentare denuncia-querela nei confronti del Comitato denominato “Alghero per Punta Giglio” e reperire sui social eventuali commenti diffamatori. Lavoro che sarà affidato addirittura «ad una società specializzata».Il presidente Raimondo Tillocca lo aveva annunciato nel corso di una assemblea e così è stato. La pubblicazione della delibera arriva proprio a poche ore di distanza dalla manifestazione pubblica di Porta Terra, dove i membri del Comitato spontaneo nato in difesa di Punta Giglio hanno raccolto numerose firme di cittadini contrari all'intervento di rifunzionalizzazione ad opera della cooperativa Il Quinto Elemento [ GUARDA ].La decisione del Cda del Parco si porta però dietro una lunga scia di polemiche. L'ex consigliere e membro dell'assemblea di Casa Gioiosa, Roberto Ferrara, domanda se sia «normale» che il Parco porti avanti un’azione penale «contro un Comitato spontaneo, formato da una pluralità di persone, il cui intento è quello di tutelare il patrimonio ambientale» e chiama perfino in causa la Corte dei Conti, reputando non troppo pertinenti le spese di questo tipo. «Non sanno come spendere le poche risorse a disposizione per azioni che nulla portano al Parco, al suo ambiente, alla fruibilità, alla promozione».Nella foto: Cda, direttore e sindaco di Alghero