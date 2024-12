Red 21 maggio 2021 Vigili del fuoco: «Indispensabile presidio estivo a Valledoria» La Uil Pa Vigili del fuoco di Sassari ha sensibilizzato quanti di competenza affinché si mettano a disposizione per la Campagna estiva antincendio 2021 risorse adeguate e sufficienti a garantire a luglio e agosto l’apertura di una base estiva anche nel territorio comunale di Valledoria



VALLEDORIA - Anche quest’anno, la Uil Pa Vigili del fuoco di Sassari ha sensibilizzato quanti di competenza affinché si mettano a disposizione per la Campagna estiva antincendio 2021 risorse adeguate e sufficienti a garantire a luglio e agosto l’apertura di una base estiva anche nel territorio comunale di Valledoria. «Si ritiene indispensabile tale sede per garantire la sicurezza dei nostri concittadini e dei turisti che trascorreranno le vacanze nel nord Sardegna e “consentiranno” in meno di 20' di raggiungere ogni paese, hotel, villaggio, campeggio della zona turistica principale della Sardegna “evitando” così che il personale del Comando provinciale, in caso di intervento, impieghi tra i 40-45' su strade congestionate», dichiara il segretario provinciale Uil Pa Vigili del fuoco di Sassari.