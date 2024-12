Red 21 maggio 2021 Sardi e sicuri fa tappa nell´Oristanese Domani e domenica, il progetto per il contrasto alla diffusione del Covid-19, ideato dalla Regione autonoma della Sardegna e realizzato dall’Ats, si articolerà con ventitre sedi operative che raggrupperanno ottantotto Comuni del territorio



ORISTANO - La campagna di screening “Sardi e sicuri” approda nell’Oristanese. Domani, sabato 22, e domenica 23 maggio, il progetto per il contrasto alla diffusione del Covid-19, ideato dalla Regione autonoma della Sardegna e realizzato dall’Ats, si articolerà con ventitre sedi operative che raggrupperanno ottantotto Comuni del territorio.



Per l’esecuzione dei test antigenici, con tampone rino-faringeo a immunofluorescenza, saranno in funzione per tutto il week-end le sedi di Oristano (tre in tutto), Ales, Allai, Arborea, Bosa, Cabras, Ghilarza, Laconi, Marrubiu, Milis, Mogoro, Neoneli, San Nicolò d’Arcidano, Santu Lussurgiu, Terralba, Uras e Zeddiani.



Lo screening si concentrerà nella sola giornata di sabato a Santa Giusta e Zerfaliu, mentre le sedi di Palmas Arborea e Simaxis parteciperanno ai test esclusivamente domenica. Tutti i cittadini dai 10 anni in su che volessero sottoporsi al tampone, potranno richiederlo gratuitamente dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, recandosi nei centri appositamente attrezzati, muniti di tessera sanitaria e un numero di cellulare a cui saranno trasmesse tutte le indicazioni necessarie per il ritiro del referto on-line, che sarà comunque disponibile nel Fascicolo sanitario elettronico.