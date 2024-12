A.B. 21 maggio 2021 Catalana Alghero: al via i campionati di serie B Partiranno domenica i campionati nazionali seniores di serie B di baseball e softball che vedranno coinvolte le formazioni maschili e femminili della compagine algherese







Sempre domenica, alle 11, nel campo algherese di Via Emilia, a Maria Pia, si aprirà il campionato della ragazze del softball, che sfideranno in due gare le Cinghis Nuoro. La Catalana Essenne guidata dal manager Antonello Foddai, con la collaborazione del dirigente Gianluca Sotgiu, presenta quest’anno due nuovi innesti tecnici: Elena Sini (istruttrice softball e inserita anche come atleta nel roster) e il coach Giuseppe Manunta. La squadra, che milita nel girone G nazionale con Cagliari, Black Sheep Sassari e Cinghis Nuoro, vanta la presenza di undici Under23 su diciassette atlete complessive, molte delle quali alla prima esperienza agonistica. Gara 2 contro Nuoro avrà luogo dopo la pausa di 30' dal termine della prima sfida. Le partite si giocheranno a porte chiuse per il rispetto delle normative ministeriale in materia sanitaria. ALGHERO - Partiranno domenica 23 maggio i campionati seniores di baseball e softball che vedranno coinvolte le formazioni maschili e femminili della Catalana Alghero, entrambe nella serie B nazionale. La squadra di baseball allenata dal tecnico cubano Norge Heredia Campa, alla sua prima esperienza in Italia, si presenta con un roster costituito da ventisei atleti.Le novità sono rappresentate dal catcher venezuelano Andres Chacon e dall’utility cubano Kleyvert Rodriguez Cueto, negli ultimi anni in forza al Cagliari in serie A. Gradito il reinserimento del pitcher italo-venezuelano Leonardo D’Amico, ritornato in Italia dopo il periodo pandemico, che ha ritrovato il fratello Yovany autore di una stagione 2020 ad altissimo livello. Nutrita anche la rappresentanza proveniente dalla Vibraf Domusnovas, con l’innesto di Gianluca Stara e Federico Sireus, insieme a Simone Puddu che ha già vestito in passato la maglia biancoblu. Ritorna ad Alghero anche il giovane talento olmedese Marco Cugia e si uniscono alla squadra i giovanissimi Alessandro Meloni (classe 2005) e il 15enne George Greene, cresciuto nelle Tigri Alghero e più volte convocato nella Nazionale italiana di categoria [LEGGI] . L’opening day del Girone D avrà luogo nel campo di Acilia, nel doppio incontro contro gli storici avversari del Cali Roma Sprint 24 del manager Marco Brandi. Playball alle 10.30 e seconda partita dopo 30' dalla conclusione di Gara 1.Sempre domenica, alle 11, nel campo algherese di Via Emilia, a Maria Pia, si aprirà il campionato della ragazze del softball, che sfideranno in due gare le Cinghis Nuoro. La Catalana Essenne guidata dal manager Antonello Foddai, con la collaborazione del dirigente Gianluca Sotgiu, presenta quest’anno due nuovi innesti tecnici: Elena Sini (istruttrice softball e inserita anche come atleta nel roster) e il coach Giuseppe Manunta. La squadra, che milita nel girone G nazionale con Cagliari, Black Sheep Sassari e Cinghis Nuoro, vanta la presenza di undici Under23 su diciassette atlete complessive, molte delle quali alla prima esperienza agonistica. Gara 2 contro Nuoro avrà luogo dopo la pausa di 30' dal termine della prima sfida. Le partite si giocheranno a porte chiuse per il rispetto delle normative ministeriale in materia sanitaria.