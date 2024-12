Red 22 maggio 2021 Aumenta la collaborazione tra Regione e Forestale «Il passaggio alla Presidenza della Giunta è un traguardo importante atteso da decenni. Mantengo un impegno assunto con il personale. E´ un giusto e doveroso riconoscimento al valore del Corpo, ormai multidisciplinare», dichiara il governatore dell´Isola Christian Solinas



CAGLIARI - Un doveroso riconoscimento al valore e all’importanza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che ha assunto un ruolo decisivo in vari campi di azione strategici, al servizio dei sardi e dell’ambiente. Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha espresso la propria soddisfazione per l’approvazione, in Consiglio regionale, della norma che determina il passaggio della Direzione generale della Forestale in capo alla Presidenza della Giunta.



«E' la realizzazione di un impegno da me assunto con il personale del Corpo – ha sottolineato il governatore dell'Isola – da tutti condiviso e sollecitato fin dall’avvio della legislatura, Incardinare presso il più alto organismo della Regione le responsabilità organizzative e funzionali del corpo di polizia regionale, che anche durante l’emergenza sanitaria ha dimostrato come il suo valore e la sua competenza siano fattori indispensabili per la Sardegna, rappresenta un importante risultato e un giusto riconoscimento».



Nei decenni intercorsi dalla sua istituzione, avvenuta con la Legge regionale n.26 del 5 novembre del 1985, il Corpo forestale ha ampliato notevolmente le proprie competenze, inizialmente indirizzate alla vigilanza su caccia, pesca, pascolo. Oggi, abbraccia tutti i problemi ambientali, l’urbanistica, il paesaggio, i beni demaniali e quelli della salute pubblica, investendo, dunque, le competenze di vari assessorati. E' una struttura diffusa su tutto il territorio regionale, che opera attraverso sette servizi territoriali, ottantadue Stazioni forestali, dieci basi navali, impegnando più di 1.400 unità. «Il passaggio della Direzione presso la Presidenza della Regione – ha concluso Solinas - è il giusto riconoscimento al valore e all’importanza del Corpo forestale e al suo ruolo in difesa del territorio e dei cittadini».