DisegniAMO l’autismo, apre la mostra

ALGHERO - L’associazione “Il mio amico speciale”, presenta la mostra DisegniAMO l’autismo. In esposizione nelle giornate del 22 e 23 maggio 2021 nella Torre di San Giovanni in Largo San Francesco, dalle ore 11 alle ore 20, i disegni realizzati in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo dagli alunni delle scuole elementari della città di Alghero. La manifestazione, realizzata con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, ha lo scopo di sensibilizzare i più piccoli utilizzando uno strumento comunicativo come il disegno. L'ingresso è libero.