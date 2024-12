Red 22 maggio 2021 Sardi e sicuri: 2mila test nell´Oristanese La più alta affluenza è stata registrata in mattinata, verso mezzogiorno, mentre le sedi che hanno eseguito il maggior numero di test sono state quelle di Bosa (286 test) e Terralba (230), seguite da Oristano (214) e Ghilarza (202)



ORISTANO - Lo screening per il contrasto alla diffusione del Covid-19 nella provincia di Oristano, nell'ambito del progetto della Regione autonoma della Sardegna “Sardi e sicuri”, ha chiuso la prima giornata con un parziale di circa 2mila test antigenici eseguiti in ventuno sedi operative. Oggi (sabato), dalle 8.30 alle 18, è stato possibile sottoporsi al test rapido del tampone rino-faringeno nei centri attrezzati dall'Assl di Oristano in collaborazione con i sindaci dei Comuni coinvolti e più nello specifico nelle tre sedi operative di Oristano e in quelle di Ales, Allai, Arborea, Bosa, Cabras, Ghilarza, Laconi, Marrubiu, Milis, Mogoro, Neoneli, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Terralba, Uras, Zeddiani e Zerfaliu, riferimento anche per i Comuni limitrofi.



La più alta affluenza è stata registrata in mattinata, verso mezzogiorno, mentre le sedi che hanno eseguito il maggior numero di test sono state quelle di Bosa (286 test) e Terralba (230), seguite da Oristano (214) e Ghilarza (202). Screening concluso a Santa Giusta (108 test) e Zerfaliu (93), dove le operazioni si sono concentrate in un'unica giornata.



Lo screening proseguirà domani, domenica 23 maggio, con l'aggiunta delle sedi di Palmas Arborea e Simaxis. I cittadini che volessero sottoporsi al tampone antigenico potranno farlo negli stessi orari recandosi in una delle sedi operative muniti di tessera sanitaria e un numero di telefono cellulare al quale verranno trasmesse le credenziali per il ritiro del referto on-line.