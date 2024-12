A.B. 23 maggio 2021 Serie D: Latte Dolce vince il derby sassarese Un gol per tempo e il Sassari Latte Dolce batte l2-0 a Torres sul sintetico del “Basilio Canu” di Sennori e dà tre punti importanti alla sua classifica nel girone G del Campionato nazionale dilettanti. Si complica il percorso di rossoblu



SASSARI - Un gol per tempo e il Sassari Latte Dolce batte l2-0 a Torres sul sintetico del “Basilio Canu” di Sennori e dà tre punti importanti alla sua classifica nel girone G del campionato di serie D. Si complica il percorso di rossoblu.



PRIMO TEMPO. Cross di Scotto e conclusione di Kone, con Doumbouya a salvarsi in corner. I biancocelesti si avvicinano con sempre maggiore intensità all’area avversaria. Al 10’, Bianchi calcia un corner dalla destra: Antonelli impatta al meglio, fra sciabola e fioretto, insaccando alle spalle del portiere per l’1-0. La Torres prova a riorganizzarsi. Inizia a piovere. Al 23’, Bianchi pennella da destra, Scotto arriva puntuale all’appuntamento con il pallone, ma il tiro finisce alto sopra la traversa. Sei minuti dopo, Ponsant prova a sorprendere Garau, ma il portiere devia in corner: sugli sviluppi, la palla finisce sul fondo. Ancora palla per Scotto: conclusione sopra la traversa. Al 36', Origlio abbandona il campo in barella: al suo posto Alvarez. Melli prova a incunearsi in area, ma Cabeccia chiude e stoppa l’intenzione. La Torres prova a distendersi, e a farsi più intraprendente, ma quasi allo scadere, sfruttando una ripartenza, Pisanu si presenta davanti alla porta rossoblu: il tiro è debole e Doumbouya non ha problemi. Si va al riposo con il Latte Dolce in vantaggio.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo con gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Giallo per La Vigna. Al 57’, Scotto riceve e calcia, ma Doumbouya non si fa sorprendere. Poco dopo, è Grassi a impegnare il portiere rossoblu. Doppio cambio per mister Giorico quando scocca l'ora di gioco: dentro Fois e Battista per Ponsant e Pinna. Ammonito Pisanu. Al 69', mister Fossati getta nella mischia Piga e Tuccio al posto di Pertica e Calì. Mauro Giorico risponde con Tedesco per Cristaldi. Tre minuti dopo, Pisanu cede il posto a Gianni. Espulso il preparatore dei portieri Deliperi. Al 77’, Kone diventa spina nel fianco, il portiere sventa la minaccia ma perde di vista il pallone che arriva a Gianni: rasoiata decisa e 2-0. Giallo a Tedesco. Kone innesca Scotto: para Doumbouya. A sette minuti dalla fine, in campo Marcangeli e Palmas per Kone e Scotto. Due minuti dopo, Alvarez esce per infortunio: al suo posto Mastromarino. L'arbitro concede 5' di recupero: finisce 2-0.



SASSARI LATTE DOLCE-TORRES 2-0:

SASSARI LATTE DOLCE: Garau, Mukaj, Pertica (24’st Piga), Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Kone (38’st Marcangeli), Pisanu (27’st Gianni), Scotto (38’st Palmas), Calì (24’st Tuccio), Grassi. Allenatore Fabio Fossati.

TORRES: Doumbouya, Melli, Bilea, Schiaroli, Pinna, Likaxhu, Ponsant (15’st Fois), La Vigna, Cristaldi (24’st Tedesco), Origlio (36’ Alvarez, 40’st Mastromarino), Pinna (15’st Battista). Allenatore Mauro Giorico.

ARBITRO: Emanuele Bracaccini di Macerata.

RETI: 10’ Antonelli, 32’st Gianni.



Nella foto (di Alessandro Sanna): Dudu Kone in azione