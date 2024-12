Antonio Burruni 24 maggio 2021 Basket: la Mercede concede il bis Seconda partita e seconda vittoria per la compagine algherese nel campionato regionale di serie B, valido per la Coppa del Centenario di pallacanestro femminile. Al PalaCorbia, le ragazze di coach Manuela Monticelli batte 80-65 l´Astro Cagliari



ALGHERO - Seconda partita e seconda vittoria per la Mercede Alghero nel campionato regionale di serie B, valido per la Coppa del Centenario di pallacanestro femminile. Al PalaCorbia, le ragazze di coach Manuela Monticelli batte 80-65 l'Astro Cagliari.



Dopo un primo quarto equilibrato (17-14), la squadra di casa rompe gli indugi nei secondi 10', con un parziale di 26-17 che manda le due squadre al riposo sul 43-31. Al rientro dall'intervallo lungo la musica non cambia, con la Mercede che dilata di altre quattro lunghezze le distanze, fino al 63-47. Negli ultimi 10', le locali controllano il match, con l'Astro che rosicchia un punticino, fino all'80-65 finale.



Top scorer del match l'ex biancoblu Tatiana Martellini, autrice di 26punti, ben coadiuvata da Bardi e Corso con 11punti a testa. Tra le padrone di casa, ci sono i 19punti di Tijana Mitreva, i 18 di Ivona Kozhobashiovska e i 13 di Scarpa.



MERCEDE ALGHERO-ASTRO CAGLIARI 80-65:

MERCEDE ALGHERO: Scarpa 13, Lubrano, Tiburcio Martinez, Canu 8, Mitreva 19, Kozhobashiovska 18, Kaleva 8, Solinas 4, Usai 7, Milia 3, Obinu, Migoni. Coach Manuela Monticelli.

ASTRO CAGLIARI: A.Loddo 3, Bardi 11, Martellini 26, Magro 4, Cocco 4, F.Loddo 6, Corso 11. Coach Ivo Corso.

ARBITRI: Rudellat e Cazzari.

PARZIALI: 17-14, 43-31, 63-47.