Monica Chessa 24 maggio 2021 L'opinione di Monica Chessa Diabetologia, polemiche della Sinistra inutili e sterili



Alghero ha nuovamente un ambulatorio specializzato per l’assistenza ai pazienti diabetici, si sono conclusi infatti i lavori di ristrutturazione dei locali di Via Manzoni, così come ufficialmente annunciato da Ats, che consentirà la ripresa in loco dell’erogazione del servizio di Diabetologia. Questa notizia porta in primo piano i frutti del lavoro svolto dai nostri rappresentanti in Regione, La Lega si è sempre battuta per poter raggiungere gli obiettivi rispetto ad altre forze politiche che si sono fermate spesso soltanto alle promesse. Si mette fine così alle polemiche alimentate dalla Sinistra locale, che nei giorni scorsi si era fatta sentire con l’incisività di chi vuole fermare con una mano il treno in corsa.



Non sono tempi questi da intraprendere pensando di mietere consensi con la sola forza esercitata dalla mera critica fine a sé stessa, questi sono i giorni in cui bisogna essere concreti e proporre nuove idee per la ripresa anche stando all’Opposizione. Nessuno è indispensabile, ma si può essere presenti e offrire la buona volontà di partecipare ad una nuova idea di futuro condiviso. Comunque con la riapertura dei locali di Via Manzoni ad Alghero, saranno operativi tutti i servizi dedicati, già da questa settimana e i pazienti potranno effettuare anche le visite specialistiche per la prescrizione dei sensori e microinfusori che la Regione Sardegna ha messo a disposizione per i diabetici. La celerità della ristrutturazione e rinnovamento dei locali da parte del Servizio sanitario regionale dimostra come l’attenzione verso il nostro territorio sia sempre costante e di questo ne dobbiamo dare merito a coloro che, come il nostro rappresentante in Regione Michele Pais e l’assessore Nieddu, si interessano e lavorano quotidianamente per trovare la soluzione di problemi nonché l’efficientamento dei servizi ai cittadini.



Le polemiche le lasciamo tranquillamente agli altri, perché i cittadini algheresi sono consapevoli che i nostri amministratori della Lega sono sempre al servizio della comunità e, all’interno delle Istituzioni, sanno realmente tradurre gli impegni presi con fatti e azioni concrete. Ora puntiamo il passo in avanti e concentriamoci sulle aspettative del nostro territorio che ha bisogno di smuovere la crisi che ha inceppato l’economia a causa della emergenza sanitaria. Prendiamo per mano in nostri cittadini, i lavoratori, gli imprenditori e le categorie e tutti insieme studiamo i passi giusti per una ripresa che riapra le porte allo sviluppo necessario per la rinascita comune.



* coordinatrice cittadina Lega Alghero