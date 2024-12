Red 24 maggio 2021 Fine maggio: l´Ute Alghero si fa in tre Prosegue il programma per l´Anno accademico 2021, dell´Università delle tre età di Alghero. Per l´ultima settimana di maggio, sono previste tre conferenze



ALGHERO - Prosegue il programma per l'Anno accademico 2021, dell'Università delle tre età di Alghero. Per l'ultima settimana di maggio, sono previste tre conferenze. E visto l'interesse riscontrato, l'Ute Alghero ha annunciato che le conferenze proseguiranno anche per la prima decade di giugno. I tre appuntamenti di questa settimana si terranno in parte a distanza dalla sede di Via Sassari 179, e in parte in presenza, sempre alle 16.30.



Domani, martedì 25 maggio, la docente di Storia e letteratura Laura Viglietto terrà una conferenza intitolata “L'Italia dei consumi e del Boom economico: un excursus nei primi decenni del Secondo Dopoguerra”. Mercoledì 26, Alessandra Casu, professore associato del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell'Università degli studi di Sassari terrà una conferenza su “Città e comunità sostenibili”. Infine, giovedì 27, Antonella Derriu per il Ceas/Amp Parco di Porto Conte e Riserva marina protetta, presenterà la conferenza intitolata “Non lasciamo che bruci: le scintille possono accendere grandi idee o grandi disastri”.



Nella foto: Alessandra Casu