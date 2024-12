Cor 25 maggio 2021 Punta Giglio privata, chiusi i parcheggi auto Questa mattina la chiusura dell’area di parcheggio antistante l’accesso al compendio forestale di Punta Giglio da parte della società Borgosesia Spa, proprietaria dell´area. L´intervento della Società Cooperativa Il Quinto Elemento: «Punta Giglio resterà sempre accessibile al pubblico»



ALGHERO - Precipita la situazione a Punta Giglio, dove da anni è in corso un difficile tentativo di acquisizione da parte del Parco di Porte Conte dei terreni in proprietà alla Borgosesia Spa, società che fino al 31 dicembre 2020 li aveva concesso in comodato d'uso allo stesso ente. Questa mattina (martedì) la chiusura dell’area di parcheggio antistante l’accesso al compendio forestale: posizionati da un grosso camion-gru numerosi blocchi di cemento a limitare l'accesso delle automobili. Un fatto decisamente grave perchè utilizzato da diverse centinaia di macchine, soprattutto nel weekend.



Sulla delicata questione si registra anche l'intervento della Società Cooperativa Il Quinto Elemento che porta avanti sulla falesia l'intervento di riqualificazione. «La proprietà demaniale della carrareccia e dell’ex batteria SR 413 (a noi affidate in concessione) rappresenta una garanzia che Punta Giglio resterà sempre accessibile al pubblico, a prescindere da come si evolverà la vicenda di Borgosesia. Con l’occasione, ribadiamo quanto detto finora: al termine del cantiere non esisterà nessun cancello a limitare l’accesso a Punta Giglio» precisano i membri della cooperativa.