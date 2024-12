Red 26 maggio 2021 Vaccinazioni per 100mila abitanti: Sardegna prima Il governatore Christian Solinas sottolinea: «Dati in continuo miglioramento. Forte impegno dell´Isola sulla campagna di vaccinazione»



CAGLIARI - La Sardegna accelera ancora nella vaccinazioni e ieri (martedì) ha segnato la migliore performance nazionale di somministrazioni ogni 100mila abitanti, 978, il dato più alto fra le regioni., seguito da quello della Campania (976) e dell'Umbria (932). Oltre 805mila le dosi somministrate complessivamente nell'Isola, dove circa il 36percento della popolazione ha ricevuto almeno la prima inoculazione.



«Sul fronte della campagna di vaccinazione – dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas – registriamo un continuo miglioramento. Siamo impegnati a tutto campo e l'intero sistema sanitario dimostra, ancora una volta, le sue potenzialità e la sua efficienza. Oggi come non mai è fondamentale spingere verso il traguardo della piena immunizzazione. La stagione estiva è ormai alle porte e l'Isola si prepara a riconquistare la “Zona bianca”. Il nostro sistema economico e produttivo deve ripartire in sicurezza così come le vite di tutti i sardi».



«Un risultato – dichiara l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu in riferimento alla performance registrata ieri – che restituisce il segno dell'impegno e della capacità del nostro sistema sanitario, in grado di dare risposte concrete in una campagna di vaccinazione di massa così importante come quella che stiamo affrontando».