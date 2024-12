Red 26 maggio 2021 Animali vaganti: quattro denunce nel Nuorese I Carabinieri delle Stazioni di Baunei e Ilbono hanno sanzionato per omessa custodia e malgoverno di animali quattro cittadini ogliastrini che, in maniera disinteressata e non responsabile, hanno lasciato incustoditi dei bovini di loro proprietà



BAUNEI - I Carabinieri delle Stazioni di Baunei e Ilbono stanno ponendo particolare attenzione alla sicurezza stradale anche per quanto attiene gli animali vaganti. In proposito, i militari hanno sanzionato per omessa custodia e malgoverno di animali quattro cittadini ogliastrini che, in maniera disinteressata e non responsabile, hanno lasciato incustoditi dei bovini di loro proprietà, con grande pericolo per la sicurezza degli utenti della strada.