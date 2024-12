Antonio Burruni 28 maggio 2021 Tennis: il Tc Alghero sfida Djokovic Oggi, non prima delle 14, lo slovacco Andrej Martin, tesserato per il circolo algherese, affronterà il numero 1 del mondo nelle semifinali dell´Atp 250 di Belgrado







Nella foto (da Twitter): Andrej Martin ALGHERO – Oggi (venerdì), non prima delle 14, lo slovacco Andrej Martin, tesserato per il Tc Alghero, affronterà il numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, nelle semifinali dell'Atp 250 di Belgrado. L'appuntamento sul campo centrale del circolo serbo è, per tanti, solo una tappa di avvicinamento per Nole verso il Roland Garros, ma nel circolo di Maria Pia in tanti guarderanno con curiosità il loro “consocio”, tesserato per la squadra algherese che disputa il campionato nazionale di serie B a squadre.Se Djokovic è il numero 1 Atp (e ovviamente anche del torneo), lo slovacco Martin (119 nelle ultime classifiche mondiali, è entrato nel main draw dopo aver superato le qualificazioni grazie alle vittorie sull'australiano Akira Santillan (doppio 6-3) e sul tedesco Mats Moraing (6-1 6-3). Nel tabellone principale, il 31enne di Bratislava ha messo in fila 3-6 7-6(7) 7-5 il qualificato australiano Christipher O'Connell nei 16esimi, 6-1 4-6 6-6(4) il georgiano Nikoloz Basilashvili (testa di serie numero 3) negli ottavi di finale e 3-6 6-3 6-4 il serbo Dusan Lajovic (numero 5 del seeding).Andrej Martin, professionista dal 2007, lo scorso anno (la sua prima stagione da tesserato del Tc Alghero) ha centrato il suo best ranking, raggiungendo il 10 febbraio la 93esima posizione [LEGGI] grazie alla semifinale raggiunta nell'Atp di Cordoba. Quest'anno, invece, il suo miglior risultato è stata la semifinale centrata nel Challenger cileno di Concepcion.Nella foto (da Twitter): Andrej Martin