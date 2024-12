A.B. 28 maggio 2021 Ciclismo: presentato il Giro delle miniere 2021 Presentata ieri mattina, nella sede cagliaritana dell´Assessorato regionale del Turismo, la 22esima edizione della gara a tappe organizzata dalla Società ciclistica Monteponi di Iglesias e in programma da domani a giovedì 3 giugno







«Vogliamo fare della Sardegna “l’Isola dello sport” - afferma l’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa - la Giunta Solinas considera lo sport non solo come un modello di educazione e aggregazione sociale, ma anche come una forma di valorizzazione e promozione del territorio. Ripartiamo dallo sport come catalizzatore di eventi per promuovere il turismo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Manifestazioni sportive come il Giro delle miniere suscitano emozioni ed esaltano le peculiarità del territorio. Ancora una volta, sosteniamo la Sc Monteponi non solo per la storicità dell’evento che promuove da ventidue anni, ma anche per le sue capacità di valorizzare gli aspetti sociali dello sport. Investiamo negli eventi sportivi anche per destagionalizzare l’offerta turistica e ampliare le opportunità delle attività ricettive. Nella Sardegna sud-occidentale ci sono le terre più antiche d’Italia, ricche di storia, di minerali e di bellezze naturali. Questo territorio merita di essere valorizzato perché, nonostante il suo potenziale, è una zona economicamente depressa».



Oltre 250 gli iscritti alla gara, provenienti dall'Italia e dall'estero. Testimonial d’eccezione i campioni Claudio Chiappucci “El diablo” e Patrizia Spadaccini. Si parte domenica 30 maggio da Villamassargia con una cronometro, valida per l’assegnazione della maglia tricolore di specialità, con arrivo a Siliqua. Lunedì 31, la carovana si sposta a Pabillonis per un medio fondo dedicato alla cittadina della Terracotta. Terza tappa Vallermosa, martedì 1 giugno, con la “Coppa Città di Vallermosa-Memorial Giancarlo Rinaldi”. Mercoledì 2, spazio al Campionato regionale di Fondo “Gran Fondo delle Miniere”, con la classica “Granfondo delle Miniere-Trofeo Parcogeominerario-Memorial Roberto Saurra” di 130chilometri. Il Giro 2021 si concluderà a Gonnesa, giovedì 3, con una giornata dedicata alle donne, dove arriveranno anche le squadre femminili di handbike dalla Penisola.



